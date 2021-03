Xbox Series X S e i giochi Bethesda | più che esclusive un modo per ' potenziare Xbox Game Pass' ?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 8 marzo 2021)con i suoi studi ora è entrata a far parte della famigliaStudios, visto che ormai l'acquisizione è stata approvata non solo negli USA, ma anche nell'Unione Europea. Anche se ancora non sappiamo con esattezza se i prossimiin sviluppo, tra cui The Elder Scrolls VI e Starfield, sarannoMicrosoft, il giornalista di The Verge Tom Warren dice la sua a riguardo. Il giornalista prende come esempio una dichiarazione del CFO Tim Stuart fatta a novembre dello scorso anno, in cui dichiarava che l'obiettivo principale della società non era di toglierea Sony o Nintendo, ma di offrire contenuti prima di altri e "migliori sulle nostre piattaforme". Analizzando questa affermazione, per Warren, Microsoft non punta ad avere ...