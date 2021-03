Verissimo, ecco cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nel backstage (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è stato deleterio per il rapporto tra Tommazo Zorzi e Giulia Salemi. La loro amicizia, già vacillante a causa di un loro litigio avvenuto fuori dalla Casa, si è praticamente interrotta per le continue discussioni che i due hanno avuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Tommaso, che ha sempre detto di non aver mai ritenuto Giulia la sua migliore amica ma piuttosto una conoscente, nel corso della sua ultima ospitata a Verissimo ha definito l’influencer ‘falsa’. Tra di loro, dunque, il rapporto sembra essersi incrinato in modo quasi irrecuperabile. A confermare la loro lontananza è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta che ad Ogni Mattina ha raccontato un aneddoto relativo all’ultima puntata di Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è stato deleterio per il rapporto tra Tommazo. La loro amicizia, già vacillante a causa di un loro litigio avvenuto fuori dalla Casa, si è praticamente interrotta per le continue discussioni che i due hanno avuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5., che ha sempre detto di non aver mai ritenutola sua migliore amica ma piuttosto una conoscente, nel corso della sua ultima ospitata aha definito l’influencer ‘falsa’. Tra di loro, dunque, il rapporto sembra essersi incrinato in modo quasi irrecuperabile. A confermare la loro lontananza è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta che ad Ogni Mattina ha raccontato un aneddoto relativo all’ultima puntata di. Ospiti di Silvia Toffanin ...

