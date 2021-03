Valentino Rossi: “Stessi problemi al posteriore, questa non è la strada giusta” (Di lunedì 8 marzo 2021) Valentino Rossi si è reso protagonista di una seconda giornata di test decisamente sottotono. La classifica non conta niente in questi giorni di prove, ma il 20° tempo registrato ieri da Valentino è lo specchio delle sue cattive sensazioni in sella. Il Dottore ha iniziato sabato la nuova avventura nel team Petronas e la prima giornata di test, seppur non esaltante, lo aveva visto consistente e moderatamente soddisfatto. Ieri, evidentemente, le novità tecniche provate e un diverso setting della M1 hanno portato Valentino e il suo team fuori strada. Se è vero che il verdetto del cronometro importa poco nei test, le impressioni dei piloti sono fondamentali. Scopriamo insieme le parole del 46. Il nuovo telaio Yamaha non convince Valentino Rossi La novità più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)si è reso protagonista di una seconda giornata di test decisamente sottotono. La classifica non conta niente in questi giorni di prove, ma il 20° tempo registrato ieri daè lo specchio delle sue cattive sensazioni in sella. Il Dottore ha iniziato sabato la nuova avventura nel team Petronas e la prima giornata di test, seppur non esaltante, lo aveva visto consistente e moderatamente soddisfatto. Ieri, evidentemente, le novità tecniche provate e un diverso setting della M1 hanno portatoe il suo team fuori. Se è vero che il verdetto del cronometro importa poco nei test, le impressioni dei piloti sono fondamentali. Scopriamo insieme le parole del 46. Il nuovo telaio Yamaha non convinceLa novità più ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel team atmosfera più rilassata, si sta bene' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp… - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - F1inGenerale_ : MotoGP | Valentino Rossi non soddisfatto dei test in Qatar: “Non siamo abbastanza veloci” - infoitsport : Valentino Rossi chiede una mano a Cal Crutchlow -