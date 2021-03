Un gruppo di esperte informatiche si batte per rendere il web un luogo più sicuro per le donne (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Dominic Lipinski/PA Wire)Il 91% delle donne dichiara di conoscere il tema del diffusione non consensuale di materiale intimo. Non solo le native digitali, ma anche persone più mature. Purtroppo si tratta di un problema che non accenna a diminuire. Il dato è uno dei risultati della prima ricerca condotta da Women for security, community di professioniste che operano nel mondo della sicurezza informatica in Italia che si è formata all’interno del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica. Si tratta di esperte che sono riunite per creare un web più inclusivo e sicuro per le donne, a partire dallo scambio di esperienze. Si comincia dalla consapevolezza: “Revenge porn è convincere una persona a fare qualcosa che porta vantaggio a me, facendo leva sul rapporto che ho con questa persona. Bisogna ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Dominic Lipinski/PA Wire)Il 91% delledichiara di conoscere il tema del diffusione non consensuale di materiale intimo. Non solo le native digitali, ma anche persone più mature. Purtroppo si tratta di un problema che non accenna a diminuire. Il dato è uno dei risultati della prima ricerca condotta da Women for security, community di professioniste che operano nel mondo della sicurezza informatica in Italia che si è formata all’interno del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica. Si tratta diche sono riunite per creare un web più inclusivo eper le, a partire dallo scambio di esperienze. Si comincia dalla consapevolezza: “Revenge porn è convincere una persona a fare qualcosa che porta vantaggio a me, facendo leva sul rapporto che ho con questa persona. Bisogna ...

