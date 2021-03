Tommaso Zorzi | futuro in Tv | in pole per un programma di Maria De Filippi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ci sarebbe un preciso motivo dietro alla non partecipazione dialla puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 7 marzo 2021. Girano delle voci che il vincitore del GF VIP, sarebbe già stato inserito nel cast di unMediaset: stiamo parlando del serale di amici. I portali di gossip, ritengono chesarà uno dei giudici degli appuntamenti del Talent che andranno in onda in prime time. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo gli ultimi Rumors che vedono protagonista il vincitore del Grande Fratello Vip. Amici dopo il GF VIP: le voci riguardo aldiÈ passata soltanto una settimana da quandoha trionfato nella quinta edizione del GF VIP, ma si ...