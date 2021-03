Prof decapitato in Francia, la 13enne che lo accusava mentì: “Mi sono inventata tutto” (Di lunedì 8 marzo 2021) Parigi, 8 mar – C’è una svolta nella tragica vicenda di Samuel Paty, il Prof parigino decapitato il 16 ottobre scorso da un terrorista ceceno. L’alunna di fede musulmana che aveva accusato il docente di averla allontanata dalla classe per tenere una lezione sulle caricature di Charlie Hebdo ha confessato di avere mentito. Non solo: quella mattina a scuola non era nemmeno presente. Lo riporta Le Parisienne. Prof decapitato per le bugie di una ragazzina Paty venne decapitato per la bugia di una ragazzina, raccontata al padre perché non voleva ammettere che in classe quella mattina non c’era, come ultimamente accadeva sempre più spesso. Il padre, credendo all’invenzione della figlia, protestò pubblicamente provocando un clamore mediatico che, a catena, fece scatenare la pressione dei gruppi islamisti. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Parigi, 8 mar – C’è una svolta nella tragica vicenda di Samuel Paty, ilpariginoil 16 ottobre scorso da un terrorista ceceno. L’alunna di fede musulmana che aveva accusato il docente di averla allontanata dalla classe per tenere una lezione sulle caricature di Charlie Hebdo ha confessato di avere mentito. Non solo: quella mattina a scuola non era nemmeno presente. Lo riporta Le Parisienne.per le bugie di una ragazzina Paty venneper la bugia di una ragazzina, raccontata al padre perché non voleva ammettere che in classe quella mattina non c’era, come ultimamente accadeva sempre più spesso. Il padre, credendo all’invenzione della figlia, protestò pubblicamente provocando un clamore mediatico che, a catena, fece scatenare la pressione dei gruppi islamisti. ...

