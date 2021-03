Pomezia | ampliamento ‘a rilento’ del cimitero | si prosegue con i “loculi provvisori” Ma è polemica sulle modalità di acquisto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sembra ancora essere lontana la soluzione definitiva per ilurbano di. Mentre l’risulta ancora in sostanza fermo e bloccato, negli ultimi tre anni si sta affrontando l’emergenza con la realizzazione diche sono stati posizionati in vari punti della struttura. Anche tale soluzione però, contemporaneamente all’esaurimento progressivo degli ultimi posti “ordinari” nella struttura, sembrerebbe avere i mesi “contati” ma il Comune, per contro, sostiene di aver individuato già delle nuove aree destinate allo scopo prevenendo in anticipo (e scongiurando) un insostenibile blocco delle sepolture. 1 di 2 ...