Napoli, controlli anti-covid della Finanza: 159 multe. Scoperte due palestre aperte (Di lunedì 8 marzo 2021) controlli a tappeto della Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli per arginare le violazioni della normaltiva anticovid. Tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive. controlli anti-covid a Napoli: 159 multati Il potenziamento dei controlli ha riguardato in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021)a tappetoGuardia didel comando provinciale diper arginare le violazioninormaltiva. Tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive.: 159 multati Il potenziamento deiha riguardato in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

FanzoDaniele : @antofns Vorrei ricordare, che di questo video ce n'è UNO solo. Dei video in cui si butta a terra quando perde i co… - ViViCentro : GdF Napoli: 1566 controlli a persone ed esercizi commerciali e 159 sanzioni nel fine settimana prima del ritorno de… - positanonews : #Copertina #Cronaca Napoli, Guardia di finanza: 159 sanzioni nel weekend. Controlli anche in Penisola - bassairpinia : Guardia di Finanza Napoli. Nel fine settimana prima del ritorno della Campania in “zona rossa” 1566 controlli a per… - fattidinapoli : NAPOLI: GDF, 1566 CONTROLLI A PERSONE ED ESERCIZI COMMERCIALI E 159 SANZ... -