Lo scontro su McKinsey è una sceneggiata del palazzo

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha alle spalle consulenze non proprio esaltanti. Almeno stando alle tante ricostruzioni e inchieste individuabili, per esempio, in una apposita sezione che ProPublica ha messo in piedi per raccogliere alcune delle occasioni in cui i suggerimenti del colosso della consulenza a governi e amministrazioni avrebbero condotto a scelte insostenibili e per nulla etiche. Dallo scandalo degli oppioidi negli Stati Uniti alla collaborazione con Trump sull’immigrazione, tanto da scomodare anche New York Times e Financial Times. Il caso dello sdegno italiano per la consulenza sul Recovery Plan, tuttavia, non c’entra nulla e rientra semmai in quel grottesco filone per cui ciclicamente ci stupiamo di cose di cui non dovremmo stupirci. Non nello specifico, vista la contingenza, né in generale, perché significa che chi parla non sa cosa dice. La società di consulenza è stata ...