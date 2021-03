Il miliardario e politico francese Olivier Dassault è morto in un incidente di elicottero (Di lunedì 8 marzo 2021) Il miliardario e politico francese Olivier Dassault è morto domenica pomeriggio in un incidente di elicottero in Normandia, nel nord della Francia. Dassault era il nipote di Marcel Dassault, fondatore dell’azienda aeronautica Dassault Aviation, e dal 2002 era un parlamentare Leggi su ilpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ildomenica pomeriggio in undiin Normandia, nel nord della Francia.era il nipote di Marcel, fondatore dell’azienda aeronauticaAviation, e dal 2002 era un parlamentare

Advertising

ilpost : Il miliardario e politico francese Olivier Dassault è morto in un incidente di elicottero - doyaksec : #Francia, incidente mortale in elicottero per il #miliardario e politico #OlivierDassault: era il nono più ricco d… - ve10ve : RT @RaiNews: Il deputato, 69 anni, era figlio dell'industriale, politico e miliardario Serge #Dassault, scomparso nel 2018 e a sua volta fi… - moneypuntoit : ?? Francia, incidente mortale per il miliardario e politico Olivier Dassault: era il nono più ricco del Paese ?? - mazzettam : RT @RaiNews: Il deputato, 69 anni, era figlio dell'industriale, politico e miliardario Serge #Dassault, scomparso nel 2018 e a sua volta fi… -