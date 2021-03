Firenze stringe i giri della movida | stop all’alcol dopo le 16

(Di lunedì 8 marzo 2021) FIRENZE – Stop alla vendita, all’asporto e al consumo in area pubblica di alcolici e super alcolici dalle 16 al coprifuoco delle 22; divieto di stazionamento esteso dall’area di Sant’Ambrogio a piazza Santissima Annunziata, piazza della Repubblica e via Pellicceria, piazza Santo Spirito. Dal venerdì alla domenica Firenze stringe i giri della movida per provare, anche così, a frenare il contagio da Covid. Lo spiega il sindaco Dario Nardella nel corso di una diretta Facebook lanciata per illustrare i provvedimenti cristallizzati in una nuova ordinanza che, mercoledì, sarà sottoposta al giudizio del Cosp.

Contro gli assembramenti pugno duro di Nardella: in Santissima Annunziata, Santo Spirito, Repubblica e via Pellicceria nel weekend si può passare ma non fermarsi. Lo stop all'alcol vale in tutta la ci ...