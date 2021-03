Draghi "troppo spostato a destra" Irritazione in Pd, M5S e LeU. Inside (Di martedì 9 marzo 2021) Irritazione. Nervosismo. Vera e propria rivolta, in certi casi. Tra i parlamentari del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Liberi e Uguali serpeggia un forte malessere per le ultime scelte del presidente del Consiglio. Tanto che qualcuno tra i Dem sospetta che alla... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 9 marzo 2021). Nervosismo. Vera e propria rivolta, in certi casi. Tra i parlamentari del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Liberi e Uguali serpeggia un forte malessere per le ultime scelte del presidente del Consiglio. Tanto che qualcuno tra i Dem sospetta che alla... Segui su affaritaliani.it

mlpedo1 : RT @SoniaLaVera: Occhio #Draghi manda a casa #Speranza e tutto il #CTS prima che sia troppo tardi. #bastalockdown basta #dpcm - Angeloman70 : @massimolarobina @valy_s @zappas10 Ci scarichiamo troppo spesso la coscienza, dimenticando che da Prodi a privatizz… - maretegge : RT @SoniaLaVera: Occhio #Draghi manda a casa #Speranza e tutto il #CTS prima che sia troppo tardi. #bastalockdown basta #dpcm - free_anto1 : RT @tomasomontanari: Il punto è che lo #Stato non è un’ azienda, un #governo non è un Cda e il #RecoveryPlan non si può affidare alla #McKi… - JohSogos : RT @SoniaLaVera: Occhio #Draghi manda a casa #Speranza e tutto il #CTS prima che sia troppo tardi. #bastalockdown basta #dpcm -