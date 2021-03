Covid, lo studio su Nature: “Varianti inglese e sudafricana resistenti agli anticorpi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Non solo un potenziale pericolo per l’efficacia dei vaccini, ma una resistenza accertata agli anticorpi. La variante inglese B.1.1.7 e quella sudafricana B.1.351 del virus Sars CoV 2 mostrano “un’accresciuta resistenza agli anticorpi” e di conseguenza le terapie basate sugli anticorpi monoclonali (Monoclonal AntiBody, Mab) potrebbero essere meno efficaci nel combatterle. La segnalazione arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature e basata su test fatti in laboratorio dal gruppo della Columbia University (Usa) guidato dal virologo David Ho. Gli autori della ricerca ritengono che il virus Sars CoV 2 stia mutando in una direzione che possa portarlo a sfuggire terapie e vaccini il cui principale bersaglio è la proteina Spike, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Non solo un potenziale pericolo per l’efficacia dei vaccini, ma una resistenza accertata. La varianteB.1.1.7 e quellaB.1.351 del virus Sars CoV 2 mostrano “un’accresciuta resistenza” e di conseguenza le terapie basate suglimonoclonali (Monoclonal AntiBody, Mab) potrebbero essere meno efficaci nel combatterle. La segnalazione arriva da una ricerca pubblicata sulla rivistae basata su test fatti in laboratorio dal gruppo della Columbia University (Usa) guidato dal virologo David Ho. Gli autori della ricerca ritengono che il virus Sars CoV 2 stia mutando in una direzione che possa portarlo a sfuggire terapie e vaccini il cui principale berso è la proteina Spike, ...

