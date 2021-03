Addio a Bhaskar Menon | capo EMI e Capitol Records

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 marzo 2021). È morto all’età di 86 anni l’ex presidente e CEO di EMI Music e. Il discografico lanciò “The Dark Side of the Moon” negli States e lavorò con artisti come Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, Queen David Bowie e Tina Turner.: chi era? Lo scorso 4 marzo è morto, all’età di 86 anni,, ex presidente e CEO di EMI Music ediera nato in India il 29 maggio 1934. Sua madre Saraswathi gli aveva tramandato l’amore per la musica. Nel 1956, dopo aver conseguito un master in Gran Bretagna, venne reclutato dalla EMI. Nel 1957, si trasferì alla filiale ...