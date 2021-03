Verona-Milan 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Krunic e Dalot i protagonisti a sorpresa, i rossoneri si riscattano (Di domenica 7 marzo 2021) Verona e Milan sono scese in campo nella 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli ha risposto alla vittoria della Juventus e spera di accorciare dall’Inter. Ottima prova di squadra, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida non è stata quasi mai in discussione, il Milan ha dimostrato di essere oggi superiore, passo indietro dell’11 di Juric. La sfida si sblocca nel primo tempo, il marcatore è stato il centrocampista Krunic. Il Verona prova a raggiungere il pareggio ma nella ripresa è la squadra di Pioli a trovare il raddoppio, il marcatore è Dalot per il definitivo 0-2. Il Milan sale a quota 56 punti, il Verona fermo a 38. In alto la FOTOGALLERY ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021)sono scese in campo nella 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli ha risposto alla vittoria della Juventus e spera di accorciare dall’Inter. Ottima prova di squadra, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La sfida non è stata quasi mai in discussione, ilha dimostrato di essere oggi superiore, passo indietro dell’11 di Juric. La sfida si sblocca nel primo tempo, il marcatore è stato il centrocampista. Ilprova a raggiungere il pareggio ma nella ripresa è la squadra di Pioli a trovare il raddoppio, il marcatore èper il definitivo 0-2. Ilsale a quota 56 punti, ilfermo a 38. In alto la FOTOGALLERY ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - UEFAcom_it : ??? Il #Milan vince 2-0 a #Verona e si porta momentaneamente a -3 dall'#Inter in #SerieA #UEL | @acmilan - XinXianLi69 : RT @PBPcalcio: Vittoria pesante:perchè contro una squadra ostica come il #Verona di #Juric, perchè giocata con una valanga di assenze pesan… -