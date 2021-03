Ultime Notizie Roma del 07-03-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio il tasso di positività al covid-19 al 6,6% altri 307 decessi comitato tecnico-scientifico esprime grande preoccupazione per l’evolversi della pandemia e chiedo un innalzamento delle misure restrittive in tutti i Viminale ordine da parte sua maggiori controlli sulla Movida da ieri in vigore nuovo dpcm da domani il cambio di colore delle regioni il governo accelera sulle vaccinazioni sigla L’intesa anche con gli specializzati per accelerare l’inoculazione delle doti il Sindaco la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino e draghi Affida la multinazionale McKenzie 1 progetto di consulenza per la messa a punto del recovery Plan ma il tesoro chiarisce la governatrice di 209 miliardi che andranno spesi nei prossimi anni il resto al mese in 12 mesi di sacrifici imposti dal covid-19 ...