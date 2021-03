Torino, Cairo: «Rigore? Tutti hanno visto cos’è successo» (Di domenica 7 marzo 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato gli episodi controversi che hanno coinvolto i granata contro il Crotone: le sue dichiarazioni Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato il mancato Rigore assegnato ai granata contro il Crotone. Ma l’occasione nel finale di gara non è l’unica discutibile secondo il patron dei piemontesi. «Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al VAR, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Urbano, presidente del, ha commentato gli episodi controversi checoinvolto i granata contro il Crotone: le sue dichiarazioni Urbano, presidente del, ha commentato il mancatoassegnato ai granata contro il Crotone. Ma l’occasione nel finale di gara non è l’unica discutibile secondo il patron dei piemontesi. «accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al VAR, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane». Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Cairo non ci sta: 'Tre episodi su tre ai danni del Torino. E senza nemmeno andare al VAR' - TommasoMont : Scoperta una #variante rarissima a #Torino, negli uffici del gruppo #CAIRO: la variante B. Stammi bene, Urbano. #CrotoneTorino #Torino - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Cairo non ci sta: 'Tre episodi su tre ai danni del Torino. E senza nemmeno andare al VAR' - MikyStasi : Cairo furioso: 'Tre episodi contro su tre. E senza andare al Var...'. Anche se oggi puoi avere ragione, è il peso n… - PippoMM1 : @sportface2016 Mi spiace sinceramente per il Torino e per i suoi tifosi, ma per Cairo ci fossero tante giornate cos… -