Serie C, Palermo-Juve Stabia: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Palermo-Juve Stabia, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 29° giornata di campionato in Serie C – Girone C. IL MOMENTO DEL Palermo La vittoria sul campo del Catania nell’ultimo turno di campionato ha portato una ventata d’aria fresca dalle parti del Barbera con la squadra rosanero che, dopo le due sconfitte consecutive contro Viterbese e Catanzaro, è riuscita a risollevarsi e a confermare la propria posizione (9°) in zona playoff. I palermitani, che da domenica scorsa sono sotto la gestione di Mister Giacomo Filippi, visto l’esonero di Roberto Boscaglia, hanno accorciato drasticamente la classifica proprio grazie al successo sui rivali rossoazzurri menzionati sopra, il cui 5° posto dista ora solo 4 punti. La zona playoff è sempre a rischio, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 29° giornata di campionato inC – Girone C. IL MOMENTO DELLa vittoria sul campo del Catania nell’ultimo turno di campionato ha portato una ventata d’aria fresca dalle parti del Barbera con la squadra rosanero che, dopo le due sconfitte consecutive contro Viterbese e Catanzaro, è riuscita a risollevarsi e a confermare la propria posizione (9°) in zona playoff. I palermitani, che da domenica scorsa sono sotto la gestione di Mister Giacomo Filippi, visto l’esonero di Roberto Boscaglia, hanno accorciato drasticamente la classifica proprio grazie al successo sui rivali rossoazzurri menzionati sopra, il cui 5° posto dista ora solo 4 punti. La zona playoff è sempre a rischio, ma ...

Advertising

AiaCampobasso : ?? SERIE D ? CALCIO DESENZANO CALVINA- VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 ??? Domenica 7 marzo ore 14.30 ??? Stadio Franc… - Pall_Gonfiato : Serie C, dove vedere Palermo-Juve Stabia: streaming gratis e diretta tv Sky? - CusPAOfficial : PALLANUOTO SERIE B: Netto successo a Catania, La Braciera Cus Palermo ne fa 16 - TgrSicilia : Calcio, Serie C Catania e Palermo domani in campo. Fischio d'inizio alle 15 - GazzettinoL : Serie C Gir C Viterbese-Monopoli Vibonese-Casertana Teramo-Catanzaro Palermo-JuveStabia Francavilla-Ternana Bisc… -