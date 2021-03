Sanremo 2021 | la classifica con tutte le percentuali delle varie giurie

(Di domenica 7 marzo 2021) Ieri sera grazie alla media ponderata della giuria demoscopica e del televoto (che hanno votato gli inediti) e dell’orchestra (che ha votato le cover), sono saliti sul podio i Maneskin, Ermal Meta ed il duo composto da Francesca Michielin e Fedez. Ermal Meta (o Metal, come lo chiama Orietta Berti) è arrivato sul podio grazie alla giuria demoscopica che l’ha piazzato al primo posto, i Maneskin grazie ai voti della sala stampa e dell’orchestra, dato che in queste due classifiche sono arrivati rispettivamente secondi e primi, mentre il duo Michielin-Fedez ha avuto l’accesso alla finalissima conquistando la vetta grazie al televoto (che ha visto salire sul podio anche i Maneskin ed Ermal Meta)., l’ultima votazione che ha decretato i vincitori Una volta selezionati i tre super finalisti, Amadeus ha azzerato le classifiche e riaperto le ...

Advertising

RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - _lucchesii_ : RT @itsgiulix: XF 2017 Sanremo 2021 Fedez da il suo si si contendono il ai Maneskin primo posto #… - PaoloAruffo : -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

, Fedez: 'Grazie a tutti, è stato un sogno, complimenti ai ...Polemica a distanza, tra radio e social, tra Willie Peyote ed Ermal Meta al del Festival di. Il rapper torinese - che ha portato in gara il brano 'Mai dire mai' - intervenendo ad una trasmissione radiofonica ha espresso una critica pesante nei confronti del collega e della sua scelta ...Triplete' per Amadeus a Sanremo? "Se ci sarà un'idea", dice il diretto interessato. Rispondendo alla proposta di essere al timone del festival per una terza volta consecutiva, da parte dall'ad Rai, ...Sanremo 2021 resti nella memoria di tutti come un simbolo concreto di eroismo e ripartenza. L'anno prossimo i paragoni andranno fatti col 2020 ...