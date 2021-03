Roma - Genoa, l'omaggio ai Maneskin per la vittoria a Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Roma - La Roma ha voluto omaggiare i Maneskin per la vittoria del Festival di Sanremo. La canzone "Zitti e buoni", vincitrice all'Ariston è stata trasmessa all'Olimpico prima del fischio d'inizio del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021)- Laha voluto omaggiare iper ladel Festival di. La canzone "Zitti e buoni", vincitrice all'Ariston è stata trasmessa all'Olimpico prima del fischio d'inizio del ...

Advertising

PagineRomaniste : 14' - Grande giocata di Destro che aggancia il pallone in area, si gira e calcia a rete: Pau Lopez blocca senza dif… - AsRomaCatania : Roma Genoa Allenatore Paulo Fonseca Tra i pali Pau Lopez In Difesa Mancini - Smaldini - Cristante In centroc… - CalcioNews20192 : ?? ROMA - GENOA RADIOCRONACA E CAMPO !!! - forzaroma : #RomaGenoa, 'Zitti e buoni' dei Maneskin trasmessa all'Olimpico nel prepartita #ASRoma - infoitsport : DIRETTA Serie A, Roma-Genoa | Segui la cronaca LIVE -