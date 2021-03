La “Forza delle Donne”, i comuni dell’ambito C6 insieme per l’8 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il Comune di Cesa, grazie al lavoro del consigliere comunale delegato alle pari opportunità Gina Migliaccio, ha aderito all’iniziativa “La Forza delle Donne”.“Si tratta di una iniziativa che interessa i 104 comuni della Provincia di Caserta – spiega Migliaccio – che hanno deciso di commemorare la ricorrenza”. Ciascun sindaco del casertano piantumerà un albero di leccio nel proprio comune per simboleggiare la Forza, la tenacia e la grande resistenza che le Donne – anche in questo anno di pandemia – hanno saputo dimostrare come parte attiva della comunità. I comuni dell’ambito territoriale C6 parteciperanno alla manifestazione coordinata dalla consigliera provinciale Rosaria Calabrese. A livello locale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il Comune di Cesa, grazie al lavoro del consigliere comunale delegato alle pari opportunità Gina Migliaccio, ha aderito all’iniziativa “La”.“Si tratta di una iniziativa che interessa i 104della Provincia di Caserta – spiega Migliaccio – che hanno deciso di commemorare la ricorrenza”. Ciascun sindaco del casertano piantumerà un albero di leccio nel proprio comune per simboleggiare la, la tenacia e la grande resistenza che le– anche in questo anno di pandemia – hanno saputo dimostrare come parte attiva dellatà. Iterritoriale C6 parteciperanno alla manifestazione coordinata dalla consigliera provinciale Rosaria Calabrese. A livello locale ...

