Il Covid e i giovani | privati di tutto | catapultati nella più totale incertezza

Roma, 7 mar – Cresciuti in un momento di estrema incertezza, nel pieno della crisi economico-finanziaria del 2007, la più grave dal 1929 e causa di durissime misure di austerità, con il Covid la situazione per i giovani di questa generazione è se possibile ulteriormente peggiorata. In un'età in cui le certezze già di per sé sono poche, ciò ha spaventosamente amplificato i timori, i disagi e l'insicurezza di milioni di giovani. I quali vivono oggi un'assurda situazione che sembra creata ad arte per destrutturare i pilastri sui quali si fondava la nostra società. Dal lavoro alla famiglia, per frantumare tutte le loro sicurezze e proiettarli in un contesto di nuova flessibilità e sradicamento.

