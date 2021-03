Tragedia assurda, muore uomo di 35 anni in uno schianto (Di sabato 6 marzo 2021) Drammatico incedente sulla statale Catania Siracusa. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 35 anni. Una Tragedia LEGGI ANCHE —-> Covid-19, il bollettino del 5 marzo: 24.036 nuovi contagi e 297 decessi – VID Bruttissimo incidente in Sicilia dove ha perso la vita un giovane uomo di 35 anni. La vittima si chiamava L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) Drammatico incedente sulla statale Catania Siracusa. Nell’impatto ha perso la vita undi 35. UnaLEGGI ANCHE —-> Covid-19, il bollettino del 5 marzo: 24.036 nuovi contagi e 297 decessi – VID Bruttissimo incidente in Sicilia dove ha perso la vita un giovanedi 35. La vittima si chiamava L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

piras_zia : RT @Lega_Senato: #Salvini: “Lo condannarono a pagare 4.550 euro di multa per aver portato un fiore sul luogo della tragedia in memoria del… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: #Salvini: “Lo condannarono a pagare 4.550 euro di multa per aver portato un fiore sul luogo della tragedia in memoria del… - TonusAldo : RT @LegaCamera: #Salvini: “Lo condannarono a pagare 4.550 euro di multa per aver portato un fiore sul luogo della tragedia in memoria del f… - Ernesto29296958 : RT @LegaCamera: #Salvini: “Lo condannarono a pagare 4.550 euro di multa per aver portato un fiore sul luogo della tragedia in memoria del f… - Lega_Senato : #Salvini: “Lo condannarono a pagare 4.550 euro di multa per aver portato un fiore sul luogo della tragedia in memor… -