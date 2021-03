Manfred Weber: "L'Europa è con Draghi" (Di sabato 6 marzo 2021) “L’Italia deve sentire il sostegno pieno dell’Unione europea. In questo periodo in cui le persone stanno morendo, dobbiamo mostrare ai nostri cittadini che ci prendiamo cura di loro”. Così Manfred Weber, presidente dei deputati del Partito popolare al Parlamento europeo, in un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo discusso a livello europeo se attivare il meccanismo di controllo dell’export dei vaccini e se in specifici casi fare ricorso al blocco. E’ stato discusso nella riunione dei leader Ue con la presidente della Commissione. La scelta dell’Italia si basa su solide motivazioni: la situazione in Australia vede dieci casi di Covid al giorno e non ci sono morti. Per questo sostengo pienamente il messaggio di Mario Draghi, che si è coordinato con la Commissione. Il commissario Thierry Breton era a Roma. Dobbiamo occuparci dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “L’Italia deve sentire il sostegno pieno dell’Unione europea. In questo periodo in cui le persone stanno morendo, dobbiamo mostrare ai nostri cittadini che ci prendiamo cura di loro”. Così, presidente dei deputati del Partito popolare al Parlamento europeo, in un’intervista al Corriere della Sera. “Abbiamo discusso a livello europeo se attivare il meccanismo di controllo dell’export dei vaccini e se in specifici casi fare ricorso al blocco. E’ stato discusso nella riunione dei leader Ue con la presidente della Commissione. La scelta dell’Italia si basa su solide motivazioni: la situazione in Australia vede dieci casi di Covid al giorno e non ci sono morti. Per questo sostengo pienamente il messaggio di Mario, che si è coordinato con la Commissione. Il commissario Thierry Breton era a Roma. Dobbiamo occuparci dei ...

Weber (Ppe): "L'Europa è con Draghi. La guerra dei vaccini è già cominciata: non si può essere ingenui" "L'Italia deve sentire il sostegno pieno dell'Unione europea. In questo periodo in cui le persone stanno morendo, dobbiamo mostrare ai nostri cittadini che ci prendiamo cura di loro". Manfred Weber è il presidente dei deputati del Partito popolare al Parlamento europeo. Il governo italiano ha bloccato, con il via libera Ue, l'esportazione di 250 mila vaccini di AstraZeneca ...

