Le Foche | Ragazzi | siate prudenti Ora siete voi a rischiare

(Di sabato 6 marzo 2021) “”: è questo l’appello che l’immunologo Francesco Lerivolge sulle pagine del Corriere della Sera. Papà di tre figli di 20, 13 e 12 anni, sa bene cosa significa vivere il Covid a questa età: “I giovani sono socialmente molto esposti e rischiano in misura maggiore di essere contagiati dalle varianti che hanno una trasmissibilità doppia rispetto al ceppo classico. Aumentando il numero dei casi di positività - afferma nell’intervista - crescono ricoveri in ospedale e situazioni gravi. Quindi bisogna raccomandare in questa fase alla generazione sotto i 40 di evitare occasioni non sicure”. Come mai tanti casi fra i giovani? “Si riuniscono al chiuso, l’ambiente preferito dai virus respiratori, in particolare dal Sars-CoV-2 che con la mutazione inglese ha acquisito la capacità di trasmettersi ...