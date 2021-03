Il Pd è a un bivio

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) Con Zingaretti siamo stati leali. D’altronde, nel partito che già nel nome si proclama “democratico” il confronto interno rappresenta la normalità. Anzi, è la conferma più immediata e sincera del suo proporsi, sulla scena pubblica e nella quotidiana esperienza degli iscritti, come un luogo di dialogo e partecipazione. Non siamo un partito personale, non facciamo i congressi per finta, non rinunciamo alla libera discussione: in positivo, di fronte alle difficoltà, abbiamo il vantaggio di condividere una medesima sensibilità. Quando è sorto, nel 2007, il “partito unico del riformismo” ha rotto lo schema del vecchio bipolarismo. L’operazione incrociava il bisogno di rinnovamento del Paese. Quella che Veltroni chiamò la vocazione maggioritaria corrispondeva alla volontà di rendere nclusiva la proposta del centro-sinistra. Tutto era meno che l’arrocco nelle mura del vecchio quadro ...