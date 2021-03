Ucciso in Congo il magistrato che indagava sulla morte di Attanasio e Iacovacci

(Di venerdì 5 marzo 2021) È statoinilmilitare chesull’agguato in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca, il carabiniere di scorta Vittorioe l’autistalese Mustafa Milambo. Lo riferisce l’agenzia Fides citando fonti locali. L’agguato è avvenutostessa strada Rutshuru-Goma. Il, William Assani, “stava tornando da una riunione nell’ambito dell’inchiestasicurezza dell’area e in particolare sull’omicidio dell’ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori”, confermano a Fides fonti missionarie che operano nella provincia del Nord Kivu. Il maggiore William Assani, secondo quanto riferisce la radio indipendentelese Radio Okapi, è ...

