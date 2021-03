Twitter testa una funzione per chi ci ripensa (o vuole correggere un errore) (Di venerdì 5 marzo 2021) Il social sta testando un tasto di “undo”, e cioè un modo per annullare l’invio di un tweet Un’opzione con tanto di timer che consente di rivedere il proprio contenuto prima che finisca online Leggi su it.mashable (Di venerdì 5 marzo 2021) Il social stando un tasto di “undo”, e cioè un modo per annullare l’invio di un tweet Un’opzione con tanto di timer che consente di rivedere il proprio contenuto prima che finisca online

Ultime Notizie dalla rete : Twitter testa John McAfee, il re degli antivirus incastrato per frode sulle criptovalute Le accuse sono gonfiate", si è difeso via Twitter McAfee. "La mia fiducia in queste valute è ... quando il suo vicino di casa americano fu ucciso con un colpo di pistola alla testa in Belize, dove ...

Ermal Meta e la decisione di partecipare al Festival di Sanremo Al primo posto si sta con la testa un po' girata perché possono azzannarti da dietro'. Un brano che ... In merito alle polemiche su Twitter legate all' ordine di esibizione ha dichiarato: 'È un mezzo ...

Twitter testa il bottone per annullare l'invio dei tweet: ecco come funziona Il Sole 24 ORE Twitter: probabile ban per chi diffonde fake news sul vaccino Twitter inizierà a segnalare tutti i tweet che mentono sui ... Come ulteriore sforzo, il gigante della tecnologia ha annunciato che sta anche testando un vero e proprio sistema che rileva e determina ...

