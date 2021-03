Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta | è nata Lisa

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una lieta notizia.da poche oreper la: è. “Ce l’abbiamo fatta. Dopo ben nove giorni di ritardo la nostraha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia“, ha così scritto l’ex tuffatrice su Instagram, con annessa foto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Una storia con un finale dolcissimo, dopo che qualche patema d’animo c’era stato per, ricordando il ricovero per Covid di papà Giorgio nel corso di questa gravidanza: “Per nascere aspettiamo che torni a casa il nonno“, aveva scritto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa , sorellina di Maya, la primogenita dell'azzurra che ha da ...non vedeva l'ora di abbracciare la sua secondogenita, ma la piccola Lisa ha aspettato nove giorni oltre il termine previsto prima di farsi conoscere. Ora la tuffatrice azzurra posta ...Tania Cagnotto è mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ex campionessa dei tuffi ad annunciare sui social l'arrivo della piccola Lisa, sorellina di Maya, la ...Nella notte è nata Lisa, la secondogenita della campionessa Tania Cagnotto e Stefano Parolin. Un nuovo tuffo di felicità che la Federnuoto condivide con emozione. Giungano a Tania, Stefano e la sorell ...