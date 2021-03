Quando alla professoressa è vietato fare sesso

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 5 marzo 2021) «Perché ho fatto questo film? Volevo avere l’ultima parola sui miei amici in una discussione che era diventata impossibile. A questo punto non potranno più dirmi nulla». Così Radu Jude racconta il suo nuovo Bad Luck Banging or Loony Porn, orso d’oro della Berlinale, dove lo scorso anno aveva presentato Uppercase Print e The Exit of the Trains – co-diretto insieme a Adrien Cioflanca – e con Aferim! nel 2015 ha vinto l’Orso d’argento per la migliore regia. È UN … Continua L'articolo proviene da il manifesto.