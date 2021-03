Mantovani: "Una dose di vaccino o due? Due dosi anche per i guariti? Facciamo chiarezza" (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì a una sola dose di vaccino ai guariti da Covid-19; sì a una dose di vaccino AstraZeneca, rimandando il pensiero della seconda che si può somministrare a distanza di 3 mesi; no a una singola dose di vaccini a mRna, per i quali la seconda va fatta e somministrata entro i tempi previsti. Questi prodotti, infatti, “sono nati per essere somministrati in due dosi: dopo la prima danno una protezione significativa, ma decisamente inferiore rispetto a quella che si ottiene dopo due dosi”. In un intervento pubblicato su ‘La Repubblica’ l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas, prova a fare chiarezza sulle evidenze scientifiche da considerare nel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì a una soladiaida Covid-19; sì a unadiAstraZeneca, rimandando il pensiero della seconda che si può somministrare a distanza di 3 mesi; no a una singoladi vaccini a mRna, per i quali la seconda va fatta e somministrata entro i tempi previsti. Questi prodotti, infatti, “sono nati per essere somministrati in: dopo la prima danno una protezione significativa, ma decisamente inferiore rispetto a quella che si ottiene dopo”. In un intervento pubblicato su ‘La Repubblica’ l’immunologo Alberto, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas, prova a faresulle evidenze scientifiche da considerare nel ...

