"Ma sei davvero tu?". Margherita Zanatta, fisico pazzesco e capelli biondi. L'ex GF 11 è irriconoscibile (Di venerdì 5 marzo 2021) Margherita Zanatta è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello 11. L'ex gieffina rimasta impressa al pubblico tv per la sua energetica simpatia e all'interno della casa aveva trovato anche l'amore con Andrea Coco, il modello italo giapponese che trionfò in finale. Ma che fine ha fatto dopo l'esperienza al Grande Fratello? A distanza di anni dalla esperienza televisiva la vita di Margherita Zanatta è cambiata. Quello al Grande Fratello è stato un trampolino di lancio molto importante e infatti ha lavorato come speaker radiofonica per l'emittente di Locarno Radio Fiume Ticino, poi come inviata da Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque, quindi attrice nella sitcom La cena dei cretini in onda su Comedy Central, divenendo quindi uno dei volti femminili di punta di Comedy ...

