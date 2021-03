Lombardia, i figli di alcune categorie di lavoratori restano in aula (Di venerdì 5 marzo 2021) La didattica in presenza nelle scuole, in Lombardia, sarà consentita ai figli di alcune categorie di lavoratori. Lombardia, scuole chiuse ma non per tutti: i casi di didattica in presenza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) La didattica in presenza nelle scuole, in, sarà consentita aididi, scuole chiuse ma non per tutti: i casi di didattica in presenza su Notizie.it.

