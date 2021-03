Immigrazione clandestina, smantellata rete con base a Trieste: contatti con un terrorista Isis (Di venerdì 5 marzo 2021) Trieste, 5 mar – Una vera e propria rete di contatti per favorire l’Immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS, che ha dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere. La rete per l’immigazione clandestina Di queste due misure cautelari, due misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Nel medesimo contesto, sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno interessato anche un cittadino italiano. L’operazione ha riguardato, oltre che Trieste, molte città del nord Italia implicate in questa organizzazione che favorisce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar – Una vera e propriadiper favorire l’è statadalla Digos di, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS, che ha dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere. Laper l’immigazioneDi queste due misure cautelari, due misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Nel medesimo contesto, sono state effettuate diverse perquisizioni che hanno interessato anche un cittadino italiano. L’operazione ha riguardato, oltre che, molte città del nord Italia implicate in questa organizzazione che favorisce ...

FratellidItalia : ?? In questo momento altri 400 migranti sbarcano dalla Sea Watch. Bisogna difendere i confini, basta immigrazione cl… - Agenzia_Ansa : Immigrazione clandestina, smantellata rete nel Nord Italia. Operazione della Digos di Trieste e Ucigos. Legami con… - poliziadistato : Trieste, operazione #Digos e #antiterrorismo #Dcpp per contrasto a immigrazione clandestina. Scoperta organizzazio… - moniferr2 : RT @francescatotolo: Perché bisogna chiudere le frontiere, spiegato bene. Smantellata una vasta rete che nel nord Italia favoriva l’immigra… - RinoCana : RT @francescatotolo: L’inchiesta sulla #MareJonio che ha portato alle accuse di 3 membri di @RescueMed e dell’armatore della nave per favor… -