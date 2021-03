Gregoretti: Salvini, 'ho salvato vite, non chiede medaglie ma rispetto' (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Continuo a ritenere di aver fatto il mio dovere e di avere salvato vite. Non chiedo medaglie al petto, ma rispetto". Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini uscendo dall'aula bunker del carcere di Catania per l'udienza preliminare sulla vicenda Gregoretti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Continuo a ritenere di aver fatto il mio dovere e di avere. Non chiedoal petto, ma". Lo ha detto il leader della lega Matteouscendo dall'aula bunker del carcere di Catania per l'udienza preliminare sulla vicenda

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SOSTIENI IL CAPITANO SUI SOCIAL. USA L'HASHTAG… - Noiconsalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SIAMO CON TE, CAPITANO! #IoStoConSalvini ???? ++ - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA PER UNA NUOVA UDIENZA - fernandomadonia : Processo a Matteo Salvini: a maggio le decisioni di Sarpietro - TV7Benevento : Gregoretti: Salvini, 'ho salvato vite, non chiede medaglie ma rispetto'... -