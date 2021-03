Germania | contrordine compagni | «I servizi segreti non possono spiare l’Afd»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Berlino, 5 mar – Una vera «tranvata». È così che lo Spiegel ha definito la doccia gelata per iinterni (Verfassungsschutz), che erano pronti a mettere sotto osservazione, il partito dei sovranisti tedeschi. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo di Colonia, che tramite un suo portavoce ha reso noto che, almeno per il momento, non se ne parla. In pratica,non può essere catalogata come un «caso sospetto di estremismo di destra», e pertanto inon potrannoi suoi membri con i canonici strumenti dello spionaggio. Una fuga di notizie fantozziana Sempre stando allo Spiegel, il Tribunale di Colonia ha bloccato qualsiasi procedimento anche a causa della fuga di notizie che si è verificata mercoledì ...

