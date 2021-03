Calcio: Platini, 'giusta decisione di assegnare la Mondiali 2022 al Qatar' (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente della Uefa Michel Platini ha dichiarato in un'intervista che crede che la decisione di assegnare al Qatar la Coppa del Mondo 2022 sia stata quella giusta. "I paesi arabi hanno già fatto un'offerta 10 volte per ospitare la Coppa del mondo", ha detto in un'intervista al quotidiano Die Welt. "È importante per lo sviluppo del Calcio ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come ora è il caso". Il 65enne dirigente ha anche dichiarato di non pentirsi della decisione di ospitare Euro 2020, rinviata al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, in 12 diversi paesi. "Non me ne pento davvero, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente della Uefa Michelha dichiarato in un'intervista che crede che ladialla Coppa del Mondosia stata quella. "I paesi arabi hanno già fatto un'offerta 10 volte per ospitare la Coppa del mondo", ha detto in un'intervista al quotidiano Die Welt. "È importante per lo sviluppo deled è proprio per questo che li ho votati, a condizione che isi svolgano a dicembre, come ora è il caso". Il 65enne dirigente ha anche dichiarato di non pentirsi delladi ospitare Euro 2020, rinviata al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, in 12 diversi paesi. "Non me ne pento davvero, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente il ...

