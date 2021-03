(Di giovedì 4 marzo 2021) In Eurolega peruna piccola tournée orientale con due trasferte consecutive sui parquet die Cska Mosca che diventano potenzialmente decisive in ottica playoff dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e adessoè 17-10. Anche i lituani partecipano alla corsa a un posto tra le prime otto e dopo due sconfitte contro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

fabiocavagnera : Le parole della vigilia dell'americano, uno degli attesi protagonisti della gara di domani sera #ZALAXM #Euroleague - OlimpiaMiNews : Le parole della vigilia dell'americano, uno degli attesi protagonisti della gara di domani sera #ZALAXM #Euroleague - AlessandroMagg4 : Le parole della vigilia dell'americano, uno degli attesi protagonisti della gara di domani sera #ZALAXM #Euroleague - infobetting : Zalgiris-Milano, altra gara chiave per l’AX - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso e le ultime news, verso una sfida chiave per l'Eurolega biancorossa #ZALAXM… -

Ultime Notizie dalla rete : Zalgiris Milano

...Eurosport Player) nella complicata trasferta lituana contro loKaunas , nono in classifica con un record di 15 - 12 e scalpitante al margine della zona playoff. Nella gara d andata,...I prossimi impegni delle due squadre nel Round 28: Asvel - Fenerbahce e- Olimpia. Nel primo tempo è l Asvel a farsi preferire, la squadra di TJ Parker chiude il primo periodo avanti, ...Gigi Datome è una stella del basket europeo. Capitano della Nazionale, al suo primo anno all'Olimpia Milano, sta confermando di essere uno ...Eurolega - Olimpia Milano in trasferta a Kaunas contro lo Zalgiris. Marius Grigonis vs Sergio Rodriguez. Dove vedere la partita in streaming.