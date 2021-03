Russia, il vaccino Sputnik è già in 39 Paesi ma “in casa” non decolla. “Cittadini diffidenti perché proviene dallo Stato. E Putin non l’ha fatto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo chiameranno il paradosso Sputnik. Il vaccino anti-Covid “Spuntik V” del Centro Gamaleja di Mosca è il primo nel mondo ad essere Stato registrato e ogni giorno sta conquistando Paesi nuovi. L’ultimo degli attuali 39 Stati ad avere dato il via libera è la Slovacchia che, dopo l’Ungheria, ha optato per l’acquisto del siero russo senza aspettare l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Eppure in patria il vaccino autoctono non decolla, e nonostante la campagna su vasta scala fosse già partita a dicembre dell’anno scorso, secondo gli ultimi dati ufficiali, risultano vaccinate 4milioni di persone. In sostanza, solo il 2,7% dei 146 milioni di Cittadini russi. Una percentuale inferiore rispetto a Paesi europei, che hanno dovuto far fronte alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo chiameranno il paradosso. Ilanti-Covid “Spuntik V” del Centro Gamaleja di Mosca è il primo nel mondo ad essereregistrato e ogni giorno sta conquistandonuovi. L’ultimo degli attuali 39 Stati ad avere dato il via libera è la Slovacchia che, dopo l’Ungheria, ha optato per l’acquisto del siero russo senza aspettare l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Eppure in patria ilautoctono non, e nonostante la campagna su vasta scala fosse già partita a dicembre dell’anno scorso, secondo gli ultimi dati ufficiali, risultano vaccinate 4milioni di persone. In sostanza, solo il 2,7% dei 146 milioni dirussi. Una percentuale inferiore rispetto aeuropei, che hanno dovuto far fronte alle ...

