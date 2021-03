Rosso a Wall Street aspettando Powell (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, con la crescita dei rendimenti dei Treasury americani che continua a spaventare gli investitori, in risposta alle prospettive di inflazione. Gli addetti ai lavori si aspettano indicazioni in tal senso dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell nel suo intervento odierno al summit del Wall Street Journal. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna una in flessione dello 0,87%: sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che archivia la seduta a 3.820 punti, in calo dell’1,06%. In discesa il Nasdaq 100 (-1,4%); con analoga direzione, negativo l’S&P 100 (-0,91%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,35%) e utilities (+0,43%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari (-2,00%), ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata “no” per la Borsa USA, con la crescita dei rendimenti dei Treasury americani che continua a spaventare gli investitori, in risposta alle prospettive di inflazione. Gli addetti ai lavori si aspettano indicazioni in tal senso dal presidente della Federal Reserve Jeromenel suo intervento odierno al summit delJournal. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna una in flessione dello 0,87%: sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che archivia la seduta a 3.820 punti, in calo dell’1,06%. In discesa il Nasdaq 100 (-1,4%); con analoga direzione, negativo l’S&P 100 (-0,91%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,35%) e utilities (+0,43%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari (-2,00%), ...

