Quando e perché una canzone diventa la colonna sonora di un amore (anche senza Sanremo) (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it Leggi su lastampa (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it

Advertising

RobertoBurioni : Se io da Milano parto per Roma e arrivato a Parma buco uno pneumatico è sfortuna. Se io da Milano parto per Roma e… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Milan? E' l’unica squadra dove mi sono emozionato. Oggi volevo essere alla partita, perché mi sento… - alex_orlowski : OFFTOPIC Quando faccio il sugo al pomodoro per gli spaghetti, ho la mania di unire queste due marche, non chiedete… - alvaroricotta : @salaslafigona si perche mi fai ridere quando ti arrabbi - assvrdo : RT @separlodite: io ancora ferma a giulia che va a dormire presto solo perché l’ha promesso a sangio e al sorriso che ha fatto lui quando l… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando perché Emma Bonino lascia +Europa. Della Vedova si dimette da segretario Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti". ... in cui "sarà fatto fuori Benedetto e poi magari tocca a me quando vi farà comodo". La conseguenza ...

Juve, Chiellini: 'Parlare poco e stare uniti. Inter? Vedremo alla fine dove siamo. Ronaldo e le critiche...' Oggi era una tappa importante perché loro sono un ottima squadra, abbiamo meritato. Adesso abbiamo ... Alla fine quando ci incontreremo alla penultima vedremo dove siamo arrivati. Non dobbiamo farci ...

L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato,la vostra cupidigia è senza limiti". ... in cui "sarà fatto fuori Benedetto e poi magari tocca a mevi farà comodo". La conseguenza ...Oggi era una tappa importanteloro sono un ottima squadra, abbiamo meritato. Adesso abbiamo ... Alla fineci incontreremo alla penultima vedremo dove siamo arrivati. Non dobbiamo farci ...