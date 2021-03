Pd: Franceschini, 'stop conflittualità, unità vera attorno a Zingaretti' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena pandemia. Il gesto di Nicola Zingaretti impone a tutti di accantonare ogni conflittualità interna, ricomponendo una unità vera del partito attorno alla sua guida". Lo scrive Dario Franceschini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena pandemia. Il gesto di Nicolaimpone a tutti di accantonare ogniinterna, ricomponendo unadel partitoalla sua guida". Lo scrive Dariosu twitter.

