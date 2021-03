Napoli, in una settimana incremento del 49% dei positivi: incidenza alta nei giovani (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella settimana dal 22 al 28 febbraio nella città di Napoli è stato registrato un incremento di contagi del 49% rispetto alla settimana precedente. I casi rilevati sono stati 1.894, mentre nella settimana precedente erano stati 1.275. Il dato emerge dall’aggiornamento dell’andamento epidemiologico diffuso dal Comune di Napoli realizzato in collaborazione con Giuseppe Signoriello, dell’Unità di Statistica medica dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Numeri per cui “il quadro attuale è di estrema attenzione”. Secondo lo studio, l’incidenza settimanale per 100 mila abitanti è ora pari a 197 casi. Analizzando il contagio per fasce d’età, lo studio rileva che l’aumento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelladal 22 al 28 febbraio nella città diè stato registrato undi contagi del 49% rispetto allaprecedente. I casi rilevati sono stati 1.894, mentre nellaprecedente erano stati 1.275. Il dato emerge dall’aggiornamento dell’andamento epidemiologico diffuso dal Comune direalizzato in collaborazione con Giuseppe Signoriello, dell’Unità di Statistica medica dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Numeri per cui “il quadro attuale è di estrema attenzione”. Secondo lo studio, l’le per 100 mila abitanti è ora pari a 197 casi. Analizzando il contagio per fasce d’età, lo studio rileva che l’aumento ...

