Il gol di Zielinski al Sassuolo è gattusismo puro, che però si vede troppo poco (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli visto ieri sera non ha rischiato poco e non ha giocato meglio dell'avversario, anche se è arrivato a pochi secondi dalla vittoria sul Sassuolo. È stata una gara emblematica, dal punto di vista della filosofia calcistica. Da un lato, una squadra composta da bravi giocatori, eccellenze medie che si esprimono al meglio calati in un gioco codificato. Dall'altro, una formazione ricca di talento, di qualità, che è ancora alla ricerca di una traduzione efficace dei principi che Gattuso cerca di trasmettere. Fin dall'inizio, era chiaro che l'ostinazione con cui il Sassuolo ricerca il proprio modo di giocare, fatto di palleggio ad ogni latitudine del campo, avrebbe favorito lo spettacolo contro un Napoli dotato almeno sulla carta di enorme potenziale offensivo. In un contesto simile, s'è potuto vedere qualcosa del ...

