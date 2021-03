Hiv | fostemsavir compresse arriva in Europa

(Di giovedì 4 marzo 2021) Hiv: approvazione dell’UE per600mg ina rilascio prolungato per l’impiego in combinazione con altre terapie antiretrovirali Autorizzazione europea all’immissione in commercio per600mg ina rilascio prolungato per l’impiego in combinazione con altre terapie antiretrovirali (ARV) nel trattamento di adulti con infezione da HIV-1 multifarmaco resistente, per i quali non è altrimenti… L'articolo Corriere Nazionale.

AboutPharma

