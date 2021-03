Covid, l’oncologo Cognetti: “Immunizzare fragili, sburocratizzare e aprire ad altri vaccini” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – In Italia sono più di 400mila i cittadini con tumori solidi, del sangue e con gravi patologie cardiovascolari che ancora non sono certi di ricevere in breve tempo il vaccino contro il Covid-19 negli ospedali che li assistono. La priorità nelle immunizzazioni fino ad oggi è stata concessa per fasce d’età e soprattutto agli over 80. Ma tardare la somministrazione per questo tipo di pazienti fragili è sostanzialmente una condanna a morte. C’è l’Ifo che per primo ha avviato qualche giorno fa la campagna vaccinale. Ma tutti gli altri nosocomi? E ci sono controindicazioni tra terapie oncologiche e il vaccino? Per capire come stanno le cose l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il Professor Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica 1 dell’IRCCS Regina Elena che si è fatto promotore presso la Regione Lazio della necessità di derogare la legge nazionale e vaccinare, come accade nella sua struttura dal primo marzo, presto tutti i malati oncologici ed oncoematologici. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – In Italia sono più di 400mila i cittadini con tumori solidi, del sangue e con gravi patologie cardiovascolari che ancora non sono certi di ricevere in breve tempo il vaccino contro il Covid-19 negli ospedali che li assistono. La priorità nelle immunizzazioni fino ad oggi è stata concessa per fasce d’età e soprattutto agli over 80. Ma tardare la somministrazione per questo tipo di pazienti fragili è sostanzialmente una condanna a morte. C’è l’Ifo che per primo ha avviato qualche giorno fa la campagna vaccinale. Ma tutti gli altri nosocomi? E ci sono controindicazioni tra terapie oncologiche e il vaccino? Per capire come stanno le cose l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il Professor Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica 1 dell’IRCCS Regina Elena che si è fatto promotore presso la Regione Lazio della necessità di derogare la legge nazionale e vaccinare, come accade nella sua struttura dal primo marzo, presto tutti i malati oncologici ed oncoematologici.

