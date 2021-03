Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuola di una delle figlie (Di giovedì 4 marzo 2021) Appartenere all’etnia rom in Italia significa, per molti, meritarsi una sorta di marchiatura, dunque di esclusione a priori. Per Ines (il nome è di fantasia), origini spagnole, e le sue due figlie, all’epoca dei fatti di 12 e 20 anni, c’è in più l’aggravante di essere donne e soprattutto di privilegiare alcuni beni primari: l’educazione per la più piccola e la salute per la maggiorenne. Le tre donne tra il 2012 e il 2013 vivevano dentro un camper piazzato su un terreno pubblico di Civitanova Marche in provincia di Macerata. Una scelta temporanea voluta da Ines proprio in quel punto, in quanto di fronte alla scuola frequentata dalla figlia minore. Nonostante l’intero nucleo fosse incensurato, apprezzato dai residenti e nell’ambito scolastico durante il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Appartenere all’etnia rom in Italia significa, per molti, meritarsi una sorta di marchiatura, dunque di esclusione a priori. Per Ines (il nome è di fantasia), origini spagnole, e le sue due, all’epoca dei fatti di 12 e 20 anni, c’è in più l’aggravante di essere donne e soprattutto di privilegiare alcuni beni primari: l’educazione per la più piccola e la salute per la maggiorenne. Le tre donne tra il 2012 e il 2013no dentro unpiazzato su un terreno pubblico diin provincia di Macerata. Una scelta temporanea voluta da Ines proprio in quel punto, in quanto di frontefrequentata dfiglia minore. Nonostante l’intero nucleo fosse incensurato, apprezzato dai residenti e nell’ambito scolastico durante il ...

FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuola… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuola… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuola… - fattoquotidiano : Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuo… - clikservernet : Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuo… -