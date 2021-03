Alessandro Cattelan torna in Rai! Da maggio avrà un programma tutto suo (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Cattelan condurrà uno show, in prima serata, dal titolo “Da grande” su Rai Uno a partire dal prossimo maggio 2021. È questa la notizia bomba che sta circolando in queste ore in rete e di cui, anche noi, abbiamo deciso di scrivere per aggiornarvi su questa news che riguarda l’ex conduttore storico di X-Factor. Proprio in questa ultima edizione del talent show canoro, infatti, il quarantenne piemontese aveva annunciato che avrebbe lasciato X-Factor e, sempre qualche tempo fa, aveva anche dichiarato che non avrebbe più condotto, almeno per questa stagione, il late show in onda sempre su Sky Uno “EPPC”: che questo ritorno in Rai, con annesso nuovo impegno, sia stato il motivo di questo doppio abbandono dei due suoi programmi storici? tutto è possibile. Come si chiama e di cosa parla il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 marzo 2021)condurrà uno show, in prima serata, dal titolo “Da grande” su Rai Uno a partire dal prossimo2021. È questa la notizia bomba che sta circolando in queste ore in rete e di cui, anche noi, abbiamo deciso di scrivere per aggiornarvi su questa news che riguarda l’ex conduttore storico di X-Factor. Proprio in questa ultima edizione del talent show canoro, infatti, il quarantenne piemontese aveva annunciato che avrebbe lasciato X-Factor e, sempre qualche tempo fa, aveva anche dichiarato che non avrebbe più condotto, almeno per questa stagione, il late show in onda sempre su Sky Uno “EPPC”: che questo ritorno in Rai, con annesso nuovo impegno, sia stato il motivo di questo doppio abbandono dei due suoi programmi storici?è possibile. Come si chiama e di cosa parla il ...

