Sanremo 2021, chi è La Rappresentante di Lista, la “queer pop band” dell’etichetta di Mogol e Battisti (Di mercoledì 3 marzo 2021) In gara a Sanremo 2021 con il brano “Amare”, La Rappresentante di Lista è la “queer pop band” dell’etichetta di Battisti e Mogol. “queer pop”? Che significa? E soprattutto: da dove deriva il nome del gruppo? Andiamo con ordine. A rispondere alla prima domanda sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, le colonne portanti della band a cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti. In un’intervistata rilasciata a La Repubblica, hanno dichiarato: “Non è più il tempo delle definizioni. Come nella sessualità sfumano i confini dei generi, così nella musica. queer è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) In gara acon il brano “Amare”, Ladiè la “popdi. “pop”? Che significa? E soprattutto: da dove deriva il nome del gruppo? Andiamo con ordine. A rispondere alla prima domanda sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, le colonne portanti dellaa cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti. In un’intervistata rilasciata a La Repubblica, hanno dichiarato: “Non è più il tempo delle definizioni. Come nella sessualità sfumano i confini dei generi, così nella musica.è un termine che abbiamo preso in prestito dai ragionamenti sull’identità sessuale. Prima che venisse acquisito da chi negli ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - ginevrindo : RT @cmqmartina: io AMO sanremo letteralmente ho il culto della settimana di sanremo ma nel 2021 dare i fiori solo alle donne mi sembra un p… - fabiofabbretti : #Sanremo2021: la seconda serata in diretta minuto per minuto su -