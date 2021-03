Massimo Bernardini: "Sanremo in calo? Il cast ha conquistato i giovani ma non chi vuole sempre Al Bano" (Di mercoledì 3 marzo 2021) “I numeri sono comunque pazzeschi”. Massimo Bernardini, conduttore e autore di Tv Talk su Rai Tre, commenta così a HuffPost i risultati raggiunti da Sanremo durante la prima serata. L’Amadeus-bis ha esordito con 11,176 milioni di telespettatori, pari al 46,4% di share. La stessa fascia, nel 2020, aveva conquistato 12,480 milioni di spettatori e il 51.2% di share. In media, la prima serata del Festival 2021 ha ottenuto 8,363 milioni di spettatori. Scorrendo l’album delle statistiche, è dal 2008 che la media spettatori della prima serata del Festival di Sanremo non scendeva sotto i 10 milioni di spettatori. Quell’anno la rassegna era condotta da Pippo Baudo. Invece è dal 2014 che la media di share della prima serata non scendeva sotto il 49%, era l’edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “I numeri sono comunque pazzeschi”., conduttore e autore di Tv Talk su Rai Tre, commenta così a HuffPost i risultati raggiunti dadurante la prima serata. L’Amadeus-bis ha esordito con 11,176 milioni di telespettatori, pari al 46,4% di share. La stessa fascia, nel 2020, aveva12,480 milioni di spettatori e il 51.2% di share. In media, la prima serata del Festival 2021 ha ottenuto 8,363 milioni di spettatori. Scorrendo l’album delle statistiche, è dal 2008 che la media spettatori della prima serata del Festival dinon scendeva sotto i 10 milioni di spettatori. Quell’anno la rassegna era condotta da Pippo Baudo. Invece è dal 2014 che la media di share della prima serata non scendeva sotto il 49%, era l’edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana ...

